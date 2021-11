Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma trahi par Leonardo ?

Publié le 18 novembre 2021 à 9h45 par A.C.

En fin de contrat avec l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma a choisi cet été de franchir un palier en rejoignant le Paris Saint-Germain.

Lors du dernier mercato, l’arrivée de Gianluigi Donnarumma a été unanimement saluée. Leonardo a en effet réussi l’exploit de recruter l’un des plus grands gardiens en circulation... sans que le Paris Saint-Germain ne débourse le moindre sou en indemnité de transfert. Pourtant, les mois qui ont suivi ont été plus compliqués, puisque Donnarumma ne s’attendait en effet pas à la concurrence avec Keylor Navas. « Cela ne gêne pas mes performances. Mais bien évidemment cela me dérange parce que ce n'est pas facile » avait lancé l’Italien au micro de TNT Sports , peu après le match nul de la Squadra Azzurra face à la Suisse (1-1). « Comme tu l'as dit, j'étais toujours titulaire et c'est parfois décevant de rester sur le banc. Mais je suis calme et je suis sûr que la situation sera résolue ».

Donnarumma était persuadé d’être titulaire