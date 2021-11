Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Navas, Donnarumma... L'un des deux a voulu partir !

Publié le 18 novembre 2021 à 8h45 par A.C. mis à jour le 18 novembre 2021 à 8h50

Sous contrat jusqu’en 2024 avec le Paris Saint-Germain, Keylor Navas doit partager son poste de gardien de but avec Gianluigi Donnarumma depuis cet été.

C’est un dossier des plus délicats. Considéré comme l’un des meilleurs gardiens de sa génération et élu meilleur joueur du dernier Euro, Gianluigi Donnarumma serait titulaire dans n’importe quel club au monde. Pas au Paris Saint-Germain, où l’Italien doit faire face à la concurrence de Keylor Navas, lui aussi gardien d’un très haut niveau... mais d’une autre génération. Récemment interrogé sur les problèmes rencontrés au PSG par son protégé, Mino Raiola a assuré que tout finira par rentrer dans l’ordre. « Je ne sais pas si c'est devenu un problème, je pense que tout le monde sait comment cette histoire va se terminer » a déclaré l’agent de Donnarumma, au micro de TMW . « Et ça se terminera bien pour Gianluigi. Il faut un peu de patience, je comprends qu'il vit un moment qu'il n'a jamais vécu auparavant, mais ce n'est qu'avec le dialogue qu'il sera résolu... ».

Navas a pensé à claquer la porte cet été