Mercato - Barcelone : Cette grande révélation à 100M€ sur Daniel Alves !

Publié le 18 novembre 2021 à 8h30 par G.d.S.S. mis à jour le 18 novembre 2021 à 8h35

Fraichement recruté par le FC Barcelone, Daniel Alves a donc été rapatrié gratuitement par le club catalan qui a préféré jouer la sécurité en instaurant une clause libératoire de 100M€ dans son nouveau contrat.

Présenté mercredi en conférence de presse pour son grand retour au sein du FC Barcelone, Daniel Alves (38 ans) a affiché ses solides ambitions : « Je voulais revenir pour jouer. Je vous garantis que je peux vous aider. Je peux aider les joueurs à savoir ce qu'est le Barça. J'ai eu des réunions et quand j'ai su que Xavi allait s'en occuper, je me suis dit que Xavi savait ce que je pouvais faire. C'est là que mes chances de retour ont augmenté », a indiqué Alves, qui a opéré a un gros sacrifice financier pour revenir puisqu’il percevrait l’un des salaires les plus faibles du vestiaire catalan. Et paradoxalement, Barcelone a joué la sécurité avec sa nouvelle recrue…

Une clause à 100M€ pour Alves