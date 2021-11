Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette annonce qui va refroidir le PSG…

Publié le 18 novembre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur du PSG, Frenkie De Jong semble néanmoins déterminé à poursuivre l’aventure au FC Barcelone puisqu’il est emballé par la récente nomination de Xavi.

Plus que jamais en quête de liquidités pour assainir ses finances qui vont mal, le FC Barcelone aurait décidé de mettre plusieurs joueurs sur la liste des transferts, et c’est notamment le cas de Frenkie De Jong. Le milieu de terrain néerlandais jouit d’ailleurs d’une grosse cote de popularité sur le marché des transferts, et le PSG serait notamment sur ses traces, mais ce dossier sera particulièrement compliqué à boucler…

De Jong semble déterminé à continuer au Barça