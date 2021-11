Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’énorme sortie de Dani Alves sur son retour au Barça !

Publié le 17 novembre 2021 à 23h00 par B.C.

Officiellement de retour au FC Barcelone, Dani Alves n’a pas caché sa joie de retrouver la Catalogne pour son premier entretien public en tant que blaugrana.

À 38 ans, Daniel Alves retrouve l’Europe et le FC Barcelone. Libre depuis son départ de São Paulo en septembre dernier, le latéral droit brésilien est parvenu à trouver un accord avec le club culé pour les six prochains mois. Un retour rendu possible par la nomination de Xavi sur le banc de touche, alors que Ronald Koeman semblait opposé à cette opération. À l’occasion d’un entretien accordé à Barça TV en marge de sa présentation, Dani Alves a tenu des propos très forts sur ses retrouvailles avec le club culé.

« J'attendais ce moment depuis cinq ans »