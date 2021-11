Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi, Alves... Laporta sort le grand jeu pour la prolongation de Dembélé !

Publié le 17 novembre 2021 à 20h30 par La rédaction

Avec le contrat d'Ousmane Dembélé qui prendra fin en juin 2022, le FC Barcelone aimerait rapidement boucler le renouvellement du Français afin d'éviter un départ libre de ce dernier. Pour autant, l'agent de l'ailier ne compterait pas prolonger aussi facilement. Joan Laporta miserait alors sur la force de conviction de Xavi, mais aussi en celle de Dani Alves afin de finaliser le dossier Dembélé.

Ousmane Dembélé est à un tournant de son aventure avec le FC Barcelone. Le Français est en fin de contrat avec le Barça et tarderait à prolonger avec le club culé. Par conséquent, les dirigeants blaugrana commenceraient à s'inquiéter face à cette situation, notamment en raison du comportement de Moussa Sissoko, l'agent de Dembélé. Le représentant du joueur souhaiterait en effet que l'ailier de 24 ans quitte librement le Barça à la fin de la saison afin d'empocher une prime à la signature XXL avec son éventuel futur club. Ainsi, Manchester United et la Juventus auraient déjà transmis des offres importantes à Moussa Sissoko. Malgré tout, la direction barcelonaise ne souhaiterait pas lâcher Ousmane Dembélé...

Le Barça compterait énormément sur Dembélé

Selon les informations de Mundo Deportivo , Joan Laporta aurait fait de la prolongation d'Ousmane Dembélé une énorme priorité. Ces dernières semaines, le Barça aurait notamment beaucoup complimenté le Français en le considérant comme un élément essentiel de l'équipe. Pourtant, le renouvellement de l'ailier aurait été à première vue considéré comme une simple affaire économique par le président culé. Laporta aurait en effet souhaité prolonger Dembélé dans l'unique but de ne pas voir partir gratuitement un joueur acheté pour la somme astronomique de 135M€. Malgré ses blessures à répétition, l'attaquant de 24 ans serait désormais perçu comme un élément sportif incontournable de l'effectif de Xavi. Ce dernier, récemment intronisé sur le banc catalan, pourrait avoir un rôle essentiel dans le dossier Ousmane Dembélé, tout comme un autre nouveau du Barça...

Dembélé convaincu par Xavi et... Dani Alves ?