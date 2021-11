Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino s’est vu imposer ce choix de Leonardo !

Publié le 18 novembre 2021 à 10h45 par A.C.

Mauricio Pochettino ne semblait pas vraiment fan de l’arrivée d’un deuxième gardien de haut niveau au Paris Saint-Germain, lors du dernier mercato.

N’importe quel club au monde serait heureux d’avoir Gianluigi Donnarumma, un titulaire indiscutable et l’un des meilleurs gardiens en circulation. La donne est toutefois différente au Paris Saint-Germain ! L’Italien doit en effet composer avec la présence de Keylor Navas, qui a été l’un des meilleurs Parisiens la saison dernière et qui a prolongé son contrat jusqu’en 2024, en avril. Une situation qui semble agacer au plus haut point Donnarumma, qui a récemment fait part de ses états d’âme et dont l’avenir au PSG semble déjà remis en doute.

Pochettino ne savait pas pour Donnarumma