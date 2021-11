Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un tarif colossal est fixé pour cet ancien de l'ASSE !

18 novembre 2021

Intéressés par Wesley Fofana, le Real Madrid, Manchester United et Chelsea devront payer le prix fort pour mettre la main sur le jeune défenseur central.

Ça s’agite autour de Wesley Fofana. Bien que sous contrat avec Leicester jusqu’en 2025, le jeune défenseur central figure dans le viseur de plusieurs grands clubs européens. Le Real Madrid et Chelsea auraient déjà contacté son entourage pour discuter d’un possible transfert, tandis que Manchester United se contenterait, pour l’instant, d’observer la situation selon les informations de Foot Mercato. Interrogé sur ses ambitions, Fofana n’a d’ailleurs pas caché son envie d’évoluer au sein d’un cador européen. « Un club qui me fait rêver ? Il y a Marseille, le Real Madrid, le Barça. En Premier League, il y a Chelsea, United, City... Mais il faut travailler pour réaliser ses rêves. Par le travail, on peut tout réussir » a-t-il admis lors d’un Space organisé par Actu Foot ce mercredi soir

Un prix colossal fixé pour Wesley Fofana