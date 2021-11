Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision étonnante a été prise pour Paul Pogba !

Publié le 18 novembre 2021 à 14h45 par D.M.

Manchester United ne souhaiterait pas se séparer de Paul Pogba en janvier prochain et pourrait ainsi le perdre gratuitement à la fin de la saison.

Après Kylian Mbappé, un autre champion du monde français aurait de grandes chances de quitter son club à la fin de la saison. Sous contrat jusqu’en juin avec Manchester United, Paul Pogba n’a toujours pas prolongé et pourrait bien quitter la Premier League dans les prochains mois. « Il est encore tôt, nous allons voir ce qu'il va se passer. Je ne sais pas pourquoi, mais dès qu'on prononce le nom de Pogba en Angleterre, même les morts se réveillent. Certains anciens joueurs de Manchester United, s'ils ne peuvent parler de Pogba, ils ne parlent plus de rien… » a botté en touche son agent Mino Raiola. Mais dans ce dossier Pogba, les dés sont jetés.

Manchester United va laisser partir gratuitement Pogba