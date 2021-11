Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar reçoit un message rassurant pour Pogba…

Publié le 18 novembre 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec Manchester United en juin prochain, Paul Pogba figurerait sur les tablettes du PSG. Et son agent Mino Raiola n’exclut aucune option pour son avenir.

Parmi les grands noms annoncés dans le collimateur du PSG en vue du prochain mercato estival, on y trouve notamment celui de Paul Pogba. Le milieu de terrain français arrivera en fin de contrat avec Manchester United à l’issue de la saison, et la bonne connexion entre Leonardo et Mino Raiola pourrait optimiser les chances du PSG dans ce dossier. D’autant que l’agent de Pogba laisse la porte ouverte à différentes options pour l’été prochain…

« Encore trop tôt pour dire quelque chose »