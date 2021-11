Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle sortie énigmatique de Raiola sur l’avenir de Pogba !

Publié le 17 novembre 2021 à 12h15 par A.C. mis à jour le 17 novembre 2021 à 12h48

Mino Raiola s’est exprimé au sujet de l’avenir de Paul Pogba, dont le contrat avec Manchester United se terminera en juin prochain.

A chaque session de transferts l’avenir de Paul Pogba fait parler, mais cette fois-ci on devrait y voir plus clair. Le contrat du Français se termine en effet en juin prochain et vu la situation actuelle, une prolongation avec Manchester United semble des plus improbables. Cela n’a pas manqué d’éveiller l’intérêt du Paris Saint-Germain, où Leonardo a déjà bouclé plusieurs dossiers avec son agent Mino Raiola ces derniers mois. Le PSG doit toutefois faire face à la concurrence du Real Madrid, mais surtout de la Juventus, qui selon la presse italienne serait la priorité de Pogba.

« Pogba à la Juve un rêve ? Rêver est gratuit et qui ne rêve pas est mort »