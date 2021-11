Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris garde bien une chance pour Pogba…

Publié le 17 novembre 2021 à 0h45 par La rédaction

Certains éléments amènent à penser que le PSG garderait bien une chance pour Pogba. Analyse.

En Italie, les médias italiens affirment ces derniers jours que Paul Pogba aurait tranché en faveur de la Juve et qu’il serait prêt à faire un effort financier pour y signer libre en juin prochain, le club bianconero n’étant pas en mesure de s’aligner sur son salaire à Manchester United, autour de 17 millions d’euros.

La Juve craint une surenchère…

Le10sport.com a analysé qu’il serait surprenant que Pogba soit d’ores et déjà disposé à faire un effort financier, alors qu’il est libre en fin de saison. Autant il est possible que le clan Pogba ait accepté l’idée d’ouvrir une discussion avec Turin sur une base plus basse qu’à MU, autant il apparaît très improbable qu’il soit disposé à l’accepter dès aujourd’hui. L’hypothèse la plus plausible reste que la Juve ait laissé bruiter l’éventualité d’un effort financier de Pogba pour donner l’impression que le deal est plié. Si cette hypothèse s’avère exacte, alors elle tend à indiquer que la Juve craint fortement la concurrence et la surenchère sur le dossier. Le PSG pourrait donc bien avoir encore toutes ses chances dans l’opération Pogba…