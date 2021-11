Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba vraiment prêt à un sacrifice financier pour son départ ?

Publié le 16 novembre 2021 à 17h45 par La rédaction

En Italie, les médias affirment que Paul Pogba est prêt à faire un sacrifice financier pour rejoindre la Juve en fin de saison. Analyse.

Ces derniers temps, les médias italiens affirment que Paul Pogba aurait fixé son choix en faveur de la Juventus l’été prochain et qu’il serait prêt pour cela à faire un effort financier, sachant que le club bianconero n’est pas en mesure de s’aligner sur le salaire du milieu de terrain français à Manchester United, à savoir autour de 17 millions d’euros net par an.

Il reste encore six mois…

A cette époque de l’année, alors qu’il reste encore six mois avant la fin de son bail avec United, il apparaît tout de même surprenant que Pogba soit déjà prêt à un effort financier conséquent pour signer à Turin. Et ce alors qu’il est en fin de contrat, donc en position d’obtenir le contrat le plus élevé possible, et alors que des clubs comme le PSG s’intéresse de près à son cas.