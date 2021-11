Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi reçoit un énorme soutien avant ses débuts avec le Barça !

Publié le 18 novembre 2021 à 13h00 par A.C.

Juan Carlos Unzué, ancien gardien du FC Barcelone ainsi qu’ancien adjoint de Luis Enrique, s’est exprimé au sujet du retour de Xavi et de la pression que son nouveau rôle entraînera.

Le plus dur commence pour Xavi. Après avoir profité de la trêve internationale pour prendre ses premières marques au FC Barcelone, le nouvel entraineur va affronter son premier match ce samedi, avec le derby face à l’Espanyol. Les observateurs pourront donc enfin se faire une idée sur le style de Xavi, que certains annoncent comme le grand successeur de Pep Guardiola... mais qui pour le moment n’a entrainé que Al Sadd.

« Xavi a besoin d'un peu de temps pour transmettre ses idées »