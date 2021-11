Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça lance un nouvel appel du pied à Lionel Messi !

Publié le 18 novembre 2021 à 19h45 par A.D.

Alors que Lionel Messi a quitté le FC Barcelone librement pour rejoindre le PSG, les appels du pied se multiplient pour que La Pulga retrouve le club catalan. Après Dani Alves, Oscar Mingueza a également envoyé un message fort à la star argentine pour qu'elle revienne au Barça.

En fin de contrat le 30 juin avec le Barça, Leo Messi n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente avec Joan Laporta pour prolonger. Ainsi, La Pulga a dû faire ses valises et quitter le club catalan lors du dernier mercato estival. Et pour poursuivre sa carrière, Leo Messi a décidé de s'engager librement et gratuitement en faveur du PSG. Parti depuis seulement quelques mois, l'international argentin manque déjà au Barça. Tout juste revenu au sein de l'écurie blaugrana, Dani Alves a d'ailleurs fait un énorme appel du pied à Lionel Messi pour qu'il le rejoigne. « Si j’aimerais que Messi revienne ? Qu'est-ce que je peux dire ? Si vous me donnez quelques heures, je vais le chercher. C'est le plus grand que j’ai jamais vu et que j'ai eu comme coéquipier. Ce serait formidable de le revoir ici. Malheureusement, il ne peut pas être ici. Il sait que je l'aime beaucoup, lui et sa famille, et que je lui souhaite le meilleur, mais nous sommes dans un nouveau processus. J’encourage tous les anciens joueurs à revenir car il n’y a rien de comparable » , a confié l'ancien défenseur du PSG lors de sa conférence de presse de présentation.

«Il serait vraiment le bienvenu»