Mercato - OM : Une piste se dégage enfin pour Kamara !

Publié le 18 novembre 2021 à 19h10 par A.C.

En fin de contrat à l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara semble avoir la cote à l’étranger et notamment en Italie, avec la Juventus et l’AC Milan.

Un départ semble devenu inévitable. Formé à l’Olympique de Marseille et très important dans le dispositif mis en place par Jorge Sampaoli ces derniers mois, Boubacar Kamara s’approche doucement mais surement de la fin de son contrat. Ainsi, afin de pouvoir tirer un minimum argent de son départ, Pablo Longoria aurait décidé de le vendre au cours du mercato hivernal. Et les offres ne devraient pas manquer ! Le défenseur ou milieu de l’OM est en effet suivi depuis le printemps dernier par l’AC Milan, mais la Juventus a récemment fait irruption dans ce dossier et pourrait bien prendre tout le monde de vitesse.

La Juventus ne lâche pas Kamara