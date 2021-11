Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme menace est écartée pour Paul Pogba !

Publié le 18 novembre 2021 à 19h15 par A.C.

En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba affole les plus grands clubs au monde et son avenir ne devrait continuer à s’écrire du côté de l’Angleterre.

Son retour avait tout de l’énorme coup, capable de relancer un Manchester United dans l’impasse. Pourtant, l’opération Paul Pogba est souvent qualifiée de fiasco en Angleterre. Avec la fin de son contrat qui approche à grand pas, le Français pourrait donc donner un tout nouvel élan à sa carrière, avec des pistes des plus prestigieuses. Leonardo rêverait de l’attirer au Paris Saint-Germain, mais récemment la Juventus a semblé prendre un léger avantage, même si le Real Madrid semble prêt à revenir à la charge.

La Premier League c’est fini pour Pogba

Si AS a récemment expliqué que Florentino Pérez aurait écarté l’idée de recruter Paul Pogba, MARCA assure le contraire, dans son édition de ce jeudi. On y verrait d'ailleurs plus clair dans l’avenir de l’international français, puisque d’après les informations du quotidien espagnol il serait impossible de le voir rejoindre un autre club de Premier League, s’il venait à quitter Manchester United. C’est un danger en moins pour le Real Madrid, mais également pour le PSG et la Juventus, quand on connait la puissance économique des clubs britanniques.