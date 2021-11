Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé a déjà remporté une bataille au Real Madrid !

Publié le 18 novembre 2021 à 16h45 par A.C.

Encore au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé ferait déjà son petit effet au sein du Real Madrid, grand favori pour l’accueillir à la fin de son contrat.

Après s’être montré plus discret que d’habitude, le Real Madrid semble prêt à débouler une nouvelle fois sur le marché des transferts. L’été 2022 s’annonce incroyable pour les Merengue , avec Kylian Mbappé en grande priorité. En fin de contrat, l’attaquant n’a toujours pas prolongé avec le Paris Saint-Germain et à partir du 1er janvier prochain, il pourra négocier librement avec le Real Madrid. Il ne devrait d’ailleurs pas être la seule grosse recrue, puisque AS a récemment annoncé que Florentino Pérez rêverait d’arracher Erling Haaland au Borussia Dortmund.

Mbappé et Benzema veulent Pogba à Madrid