Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland... Le Qatar ouvre un nouveau dossier brûlant !

Publié le 17 novembre 2021 à 12h45 par A.C.

Alors que Kylian Mbappé s’approche de la fin de son contrat, les propriétaires du Paris Saint-Germain multiplient les pistes pour pallier son éventuel départ.

Si publiquement le Paris Saint-Germain assure qu’il ne partira jamais, on semble bien se préparer à tous les scénarios pour Kylian Mbappé... même les pires. Dès le 25 aout dernier, nous vous révélions sur le10sport.com l’existence de deux pistes concrètes étudiées par le Qatar, avec Erling Haaland et Robert Lewandowski. Le premier semble tout particulièrement plaire au PSG, puisqu’il est à peine plus jeune de Mbappé et semble tout aussi talentueux. La tâche s’annonce toutefois colossale, puisque le Real Madrid semble prêt à tout miser sur le prodige norvégien du Borussia Dortmund.

Vlahović, l’alternative à Haaland