Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle piste inattendue pour remplacer Kylian Mbappé !

Publié le 17 novembre 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que le départ de Kylian Mbappé semble se préciser au fil des mois au PSG, Leonardo a coché le nom de Jonathan David pour renforcer son secteur offensif l’été prochain.

Ce n’est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé devrait quitter le PSG libre au terme de son contrat en juin prochain, d’autant que le Real Madrid semble toujours autant décidé à recruter l’attaquant français. La direction du club de la capitale est déjà en train de se pencher sur sa succession, et le10sport.com vous avait d’ailleurs révélé dès le mois d’août dernier des intérêts portés à Erling Haaland (Borussia Dortmund) et Robert Lewandowski (Bayern Munich) de la part du PSG. Mais ce n’est pas tout…

Le PSG sur Jonathan David !

Comme le10sport.com vous l’a annoncé mardi, le PSG en pince également pour Jonathan David (21 ans), le jeune attaquant canadien du LOSC. Auteur de 8 buts en Ligue 1 depuis le début de la saison, il n’est pas une priorité pour le board parisien mais reste néanmoins surveillé de près malgré la concurrence de Newcastle et de l’Inter Milan qui ont également des vues sur Jonathan David.