Mercato - Barcelone : Xavi, Koeman... Cette énorme sortie du vestiaire sur la révolution de Laporta !

Publié le 18 novembre 2021 à 17h30 par Amadou Diawara

Depuis le début de saison, Ronald Koeman n'arrivait pas à maintenir le navire du Barça à flot. Alors qu'il a enchainé les contre-performances, le coach néerlandais a été remercié par Joan Laporta, et ce, après une énième défaite face au Rayo Vallecano. Pour remplacer Ronald Koeman, le président du FC Barcelone a décidé de miser sur Xavi, un ancien de la maison blaugrana. Après avoir totalement validé le retour du technicien espagnol, Oscar Mingueza a expliqué pourquoi Joan Laporta a bien fait de remercier Ronald Koeman.

Ronald Koeman avait la lourde tâche de sauver un bâtiment en ruine. Après une saison 2019-2020 catastrophique, le FC Barcelone a décidé de remercier Quique Setién et de le remplacer par le technicien néerlandais. Nommé pour lancer une révolution au Barça, Ronald Koeman n'a pas réussi à remplir sa mission. Alors que sa saison 2020-2021 n'a pas été brillante du tout, l'ancien sélectionneur des Pays-Bas s'est complètement loupé lors du début de cet exercice. Et après avoir bénéficié d'un sursis, Ronald Koeman a finalement été évincé à la suite d'une énième défaite face au Rayo Vallecano à la fin du mois d'octobre. Pour pallier le départ de son entraineur, Joan Laporta a décidé de faire confiance à Xavi, ancien capitaine du Barça. Et pour rapatrier le technicien espagnol, le président catalan a dû trouver un terrain d'entente avec Al-Sadd, son ancien club. Maintenant que Xavi est enfin de retour au FC Barcelone, Oscar Mingueza a totalement validé son arrivée, avant de reconnaitre que Joan Laporta était contraint de se séparer de Ronald Koeman.

«Le vestiaire avait besoin d'un changement, je suis sûr que Xavi s'en sortira bien»