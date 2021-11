Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a déjà tenté un coup surréaliste avec Zidane !

Publié le 18 novembre 2021 à 16h15 par B.C.

Sans club depuis son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane figure dans les petits papiers du PSG et de Manchester United. Mais un autre club beaucoup plus surprenant aurait tenté sa chance avec l’entraîneur français.

En l’espace de quelques saisons seulement, Zinedine Zidane s’est construit un palmarès époustouflant avec le Real Madrid. Avec ses trois victoires en Ligue des champions et ses deux sacres en Liga, l’ancien numéro 10 des Bleus apparaît ainsi logiquement comme l’un des entraîneurs les plus huppés, ce qui suscite naturellement des convoitises. Comme vous l’a révélé le10sport.com ces derniers mois, le propriétaires qataris du PSG sont fans de Zinedine Zidane, alors que le départ de Mauricio Pochettino n’est plus exclu en interne. Manchester United souhaiterait également miser sur lui en cas de départ d’Ole Gunnar Solskjær, menacé après les dernières contreperformances des Red Devils, mais un autre club aurait déjà tenté sa chance avec Zidane.

Le Qatar voulait nommer Zidane... à Al-Sadd