Mercato - PSG : Le clan Haaland passe à l’action !

Erling Haaland pourra quitter le Borussia Dortmund cet été grâce à une clause de départ fixée à 75M€... et son entourage semble déjà s'être mis au travail !

Ou jouera Erling Haaland la saison prochaine ? S’il n’est pas en fin de contrat comme Kylian Mbappé, le Norvégien possède un bon de sortie, grâce à une clause de départ. Face à une offre de 75M€, montant qui semble dérisoire vu son niveau, il pourra quitter le Borussia Dortmund et les options ne manquent pas. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Paris Saint-Germain penserait à lui, mais cela serait également le cas du Bayern Munich et de plusieurs clubs de Premier League. La presse espagnole a toutefois récemment annoncé que c’est le Real Madrid qui aurait le faveurs d’Haaland, qui pourrait bien retrouver Mbappé là-bas.

Raiola et le père d’Haaland attendent des offres