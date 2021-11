Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour William Saliba, c’est déjà terminé !

Publié le 19 novembre 2021 à 5h15 par Th.B.

Alors qu’il est question ces derniers temps d’une volonté de définitivement s’attacher les services de William Saliba de la part de l’OM, les plans du club phocéen tomberaient à l’eau en raison de la position d’Arsenal sur ce dossier.

Faisant forte impression depuis le début de la saison, William Saliba donnerait entière satisfaction aux dirigeants de l’OM. Si bien que les décideurs de de l’Olympique de Marseille songeraient en coulisse à ouvrir les négociations avec Arsenal dans le cadre de se mettre d’accord sur une nouvelle opération à l’issue du prêt sans option d’achat qui prendra fin au terme de la saison comme le journaliste Ekrem Konur l’a révélé au Phocéen ces derniers jours. « Les négociations devraient débuter très rapidement entre Arsenal et Marseille. Sur quelles bases ? Difficile à dire, car Edu Gaspar, le directeur technique des Gunners, ne laisse pas filtrer d'informations. Mais je pense qu'une somme autour de 25 millions d'euros pourrait constituer une base de discussions. Il ne faut pas non plus écarter la possibilité d'un nouveau prêt avec, cette fois-ci, une option d'achat définitif dans le deal ». Néanmoins, les plans de transfert de l’OM pour Saliba pourraient s’avérer vains.

Arsenal veut conserver Saliba et le prolonger