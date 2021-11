Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un coup gigantesque tenté avec un ancien du PSG ?

Publié le 19 novembre 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Alors que Daniel Alves aurait reçu une offre de la part d’un club de Ligue 1 avant de finalement retourner au FC Barcelone, certains éléments peuvent laisser croire qu’il s’agirait de l’OM.

Plus de cinq ans après son départ du FC Barcelone, et des passages ensuite par la Juventus, le PSG et Sao Paulo, Daniel Alves est de retour en Catalogne ! Le latéral droit brésilien de 38 ans a officialisé en début de semaine sa signature avec le club blaugrana, dont il avait porté les couleurs de 2008 à 2016. Le quotidien catalan Sport a néanmoins révélé qu’une écurie de Ligue 1 aurait tenté de faire signer gratuitement Alves ces dernières semaines, mais de quel club s’agit-il ?

Alves a été courtisé en Ligue 1… par l’OM ?