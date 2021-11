Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cet indésirable interpelle Ancelotti pour son avenir !

Publié le 19 novembre 2021 à 1h30 par A.D.

Loin d'être le premier choix de Carlo Ancelotti pour cette saison, Alvaro Odriozola est actuellement prêté à la Fiorentina, et ce, jusqu'au 30 juin. Alors que l'entraineur du Real Madrid lui a annoncé qu'il l'attendait pour l'exercice 2022-2023, le défenseur espagnol a envoyé un gros message sur son avenir.

Pour ne pas rester dans l'ombre de Dani Carvajal et de Lucas Vazquez cette saison, Alvaro Odriozola a décidé de rejoindre la Fiorentina en prêt. Conseillé par Carlo Ancelotti, l'arrière droit espagnol sait qu'il est attendu par le coach du Real Madrid pour la saison prochaine. Ainsi, Alvaro Odriozola compte bien profiter de son année à La Viola pour monter en puissance et être prêt éblouir Carlo Ancelotti l'été prochain.

«J'espère gagner en Italie et retourner à Madrid»