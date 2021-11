Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme décision de Zidane pour son avenir !

Publié le 18 novembre 2021 à 18h45 par B.C.

Libre depuis la fin de son contrat avec le Real Madrid, Zinedine Zidane n’est pas pressé à l’idée de prendre un club. Alors que la presse espagnole annonce ce jeudi que le Français n’aurait pas donné suite à une proposition d’Al-Sadd, deux autres clubs auraient été recalés par Zidane.

Après son passage remarquable au Real Madrid, Zinedine Zidane est un homme très courtisé. Libre depuis son départ de la Casa Blanca à l’issue de la saison dernière, le Français profite de son temps libre afin de se reposer, mais plusieurs pistes sont déjà évoquées pour son retour dans le monde du football. Comme révélé par le10sport.com, les propriétaires qataris du PSG rêvent de voir un jour Zinedine Zidane sur le banc de touche parisien, un intérêt partagé par Manchester United, alors que l’avenir d’Ole Gunnar Solskjær est incertain. Mais de son côté, le Français souhaite prendre son temps.

En plus d’Al-Sadd, Zidane a recalé Manchester United et Newcastle