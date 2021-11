Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti prêt à tenter un coup à 90M€ avec un ancien de l'ASSE ?

Publié le 18 novembre 2021 à 16h30 par Dan Marciano

Ancien joueur de l'ASSE et aujourd'hui à Leicester, Wesley Fofana intéresserait plusieurs grandes équipes européennes comme le Real Madrid, Chelsea ou encore Manchester United.

L’ASSE a été contrainte de se séparer et de vendre de nombreux joueurs ces dernières années afin de renflouer ses caisses. Plusieurs cadres du vestiaire ont été poussés vers la sortie, tout comme de jeunes joueurs disposant d’une belle côte sur le marché. A la recherche de liquidités, le club stéphanois n’a pas pu, par exemple, refuser les 35M€ proposés en 2019 par Leicester pour racheter le contrat de Wesley Fofana. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Claude Puel s’était opposé au départ du défenseur central, mais a fini par accepter la décision de ses dirigeants. A Leicester depuis bientôt deux ans, le joueur de 20 ans est vite devenu un élément important aux yeux de Brendan Rodgers, avant une grave blessure au péroné survenue en août dernier lors d’un match de préparation. Alors qu’il se remet doucement, Wesley Fofana était l’invité ce mercredi d’un Space organisé par Actu Foot sur Twitter . L’occasion pour le défenseur de Leicester d’aborder plusieurs sujets et notamment ses ambitions.

Wesley Fofana ouvre la porte à un départ au Real Madrid

Natif de Marseille, Wesley Fofana n’a jamais caché son rêve d’évoluer un jour sous les couleurs de l’OM. « Marseille, c'est sûr que c'est un rêve parce que je suis supporter depuis ma naissance. J'ai toujours aimé ce club et il a une très grande importance pour moi. On ne sait pas de ce que qu'est fait le foot, on verra bien » a confié le joueur ce mercredi. Mais d’autres grandes équipes européennes ne laissent pas insensible le défenseur français : « Un club qui me fait rêver ? Il y a Marseille, le Real Madrid, le Barça. En Premier League, il y a Chelsea, United, City... Mais il faut travailler pour réaliser ses rêves. Par le travail, on peut tout réussir » . Et justement, plusieurs de ces équipes auraient lancé les grandes manœuvres en coulisses pour tenter de se l’offrir lors du prochain mercato estival.

Le Real Madrid connaît le prix