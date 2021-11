Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un retour en arrière possible pour Paul Pogba ? La réponse !

Publié le 18 novembre 2021 à 20h15 par A.C.

En Angleterre, certains observateurs semblent penser que Paul Pogba pourrait finalement prolonger avec Manchester United, mais la rupture semble définitive entre les deux parties.

Après avoir brillé avec la Juventus et s’être révélé au monde entier, Paul Pogba a connu de nombreux bas avec Manchester United, mais peu de hauts. Ainsi, tout porte à croire qu’il devrait donner un nouvel élan à sa carrière à l’occasion de sa fin de contrat, avec Mino Raiola qui n’a jamais caché son envie de lui trouver un nouveau club. Ça pourrait bien être le Paris Saint-Germain, où Leonardo rêve de frapper un gros coup au milieu de terrain l’été prochain. Attention toutefois à la Juventus qui aurait les faveurs du joueur, tandis que le Real Madrid semble déterminé à revenir au premier plan dans ce dossier.

Manchester United et Pogba irréconciliables