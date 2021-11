Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Benedetto fait une énorme révélation sur son départ !

Publié le 18 novembre 2021 à 20h10 par A.M.

Barré par la concurrence, et n'entrant plus dans les plans de Jorge Sampaoli, Dario Benedetto a été prêté à Elche cet été. Mais l'attaquant argentin reconnaît qu'il aurait pu rejoindre le Real Betis.

Recruté en 2019 pour environ 15M€, Dario Benedetto était attendu comme le grand attaquant de l'OM. Cependant, après des débuts encourageants, l'ancien buteur de Boca Juniors a rapidement affiché ses lacunes. Finalement, le club phocéen a recruté Arkadiusz Milik, reléguant au second plan Dario Benedetto qui n'entrait plus dans les plans de Jorge Sampaoli. L'international argentin a donc décidé de chercher une porte de sortie lors du précédent mercato et a rejoint Elche sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Cependant, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, Dario Benedetto était tout proche de rejoindre le Real Betis. Une information confirmée par l'intéressé lui-même.

Benedetto était tout proche du Betis