Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Grosse concurrence pour Sampaoli dans ce dossier…

Publié le 19 novembre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Annoncé comme l’une des grandes priorités de Jorge Sampaoli l’été dernier, Luan Peres a finalement été recruté par l’OM. Et le défenseur brésilien avait pourtant d’autres propositions à l’étude…

Inconnu du grand public français à son arrivée à l’OM en provenance de Sao Paulo pour 4,5M€ l’été dernier, Luan Peres (27 ans) était fortement désiré par Jorge Sampaoli, au même titre que Gerson. D’ailleurs, la concurrence semble avoir relativement forte dans ce dossier pour le club phocéen, puisque Luan Peres avoue dans un entretien accordé au site officiel de l’OM qu’il avait d’autres offres en main. Mais la renommée marseillais a fini par le convaincre.

« Je connaissais les trois clubs, mais… »