Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette recrue estivale de Longoria dévoile les coulisses de son arrivée !

Publié le 17 novembre 2021 à 20h10 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, l'OM s'est offert une dizaine de recrues, dont Luan Peres. Transféré de Santos pour environ 4,5M€, le défenseur brésilien a révélé les dessous de sa signature.

Pour étoffer l'effectif de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria a recruté une dizaine de joueurs lors du dernier mercato estival. Arrivé de Santos pour environ 4,5M€, Luan Peres est venu renforcer la défense centrale de l'OM. Et comme le Brésilien l'a confié à L'Equipe dernièrement, c'est Jorge Sampaoli qui l'a convaincu de le rejoindre à Marseille. « J’étais bien à Santos. On venait de disputer la finale de la Libertadores (perdue 0-1 contre Palmeiras en janvier), j’avais la confiance du staff, des supporters. Ce n’était pas facile de partir. Mais quand mon agent m’a parlé d’un intérêt de l’OM, je n’ai pas trop hésité. Je n’ai même pas voulu savoir ce que proposait le Spartak. Et quand Sampaoli m’a téléphoné, il m’a donné confiance, m’a parlé du club, des ambitions et j’ai foncé » , a reconnu Luan Peres.

«Mince c’est l’OM quand même !»