Mercato - OM : Une recrue de Sampaoli raconte son transfert sous haute tension !

Publié le 19 novembre 2021

Au terme de longues négociations qui semblent avoir été particulièrement tendues entre l’OM et la Fiorentina, Pol Lirola a finalement pu être définitivement transféré à Marseille pour 13M€ cet été. Le latéral droit espagnol raconte son calvaire durant cette période.

Prêté avec succès par la Fiorentina à l’OM de janvier à juin 2021, Pol Lirola (24 ans) s’est rapidement imposé comme un élément indispensable de Jorge Sampaoli. Et alors que Pablo Longoria n’a pas été en mesure de verser dès la fin de saison le montant de son option d’achat, les négociations ont ensuite duré plusieurs semaines entre le président de l’OM et la Viola , pour finalement aboutir sur un accord à 13M€. Lirola a donc définitivement rejoint le projet McCourt, et il s’est confié sur ce transfert très pénible dans les colonnes de La Provence .

« Les dirigeants de la Fio ne se sont pas bien comportés avec l’OM »