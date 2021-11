Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma, Navas... Pochettino envoie un message à Leonardo !

Publié le 19 novembre 2021 à 9h15 par A.M.

Alors que le PSG est allé chercher Gianluigi Donnarumma cet été, Mauricio Pochettino s'enflamme pour ce choix qui lui a pourtant causé des maux de tête.

Cet été, le PSG a décidé de sauter sur l'occasion qui s'est présentée avec Gianluigi Donnarumma dont le contrat à l'AC Milan prenait fin. Une opportunité de marché que les Parisiens ne souhaitaient pas laisser filer. Il faut dire qu'attirer le meilleur joueur de l'Euro sans débourser la moindre indemnité de transfert, c'est tentant. Cependant, ce choix a été largement commenté puisque le PSG possédait déjà un solide titulaire dans ses buts, à savoir Keylor Navas, recruté en 2019, et qui sortait de deux saisons très abouties et qui venait de prolonger jusqu'en 2024. Malgré tout, Mauricio Pochettino semble avoir trouver la bonne formule et se réjouit de pouvoir compter sur Gianluigi Donnarumma.

Pochettino souligne le «courage» de Leonardo