Mercato - OM : Longoria peut frapper fort pour cette pépite que l’Europe s’arrache !

Publié le 19 novembre 2021 à 6h45 par Th.B.

Faisant tourner les têtes du Real Madrid, de Chelsea et de Manchester United, Wesley Fofana a évoqué son rêve de jouer à l’OM, lui qui est natif de Marseille.

Auteur d’un premier exercice remarqué à Leicester la saison dernière, Wesley Fofana n’a pas pu confirmer avec les Foxes en raison d’une blessure contractée cet été qui l’éloigne des pelouses de Premier League. La cote du Français serait importante sur le marché puisque le Real Madrid, Manchester United et surtout Chelsea en pinceraient tous pour Fofana. Natif de Marseille et ancien de l’ASSE, Wesley Fofana est emballé à l’avenir par un retour en Ligue 1 pour arborer la tunique phocéenne de l’OM.

« Marseille, c'est un rêve »