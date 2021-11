Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Retour à la case départ pour cette star de Premier League…

Publié le 19 novembre 2021 à 6h30 par Th.B.

Option étudiée par le FC Barcelone selon les journaux espagnols et anglais, Raheem Sterling ne serait pas une opération en bonne voie. Bien au contraire. Explications.

Diminué dans le secteur offensif en raison de quatre absences de marque, à savoir Ansu Fati, Ousmane Dembélé, Sergio Agüero et Martin Braithwaite, l’effectif de Xavi Hernandez pourrait être renforcé à l’intersaison. Et la piste menant à Raheem Sterling serait prise en considération en Catalogne, d’autant plus que son temps de jeu est moindre à Manchester City cette saison et que l’attaquant anglais a lui-même ouvert la porte à un départ à l’étranger à l’avenir, son contrat ne courant que jusqu’en juin 2023. Néanmoins, le FC Barcelone n’aurait pas encore bougé le petit doigt pour mener à bien cette opération selon The Transfer Window Podcast. D’ailleurs, les dirigeants de Manchester City auraient envoyé un message fort au clan Sterling.

Sterling aurait eu l’assurance d’être apprécié à City !