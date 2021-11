Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez lance une nouvelle bataille royale pour un talent français !

Publié le 19 novembre 2021 à 5h30 par Th.B.

Semblant avoir un faible pour la formation française depuis quelque temps, Florentino Pérez verrait bien Wesley Fofana rejoindre les rangs du Real Madrid. Mais pour cela, il faudra se montrer très convaincant.

Après une bataille publique avec ses dirigeants, Wesley Fofana obtenait gain de cause à l’été 2020 et devenait la vente la plus importante de l’histoire de l’ASSE lorsqu’il rejoignit Leicester City. Écarté des pelouses en raison d’une blessure contractée pendant la pré-saison, Fofana conserve une cote très importante sur le marché des transferts et notamment du côté du Real Madrid. Le président Florentino Pérez et ses dirigeants garderaient un oeil avisé sur sa situation bien qu’il soit contractuellement lié à Leicester jusqu’en juin 2025. D’ailleurs, le Real Madrid se serait approché du clan Fofana et aurait initié les contacts.

Le Real Madrid pense à Fofana, Chelsea et United aussi !