Mercato - Barcelone : Le clan Sterling a reçu un message fort pour son avenir !

Publié le 18 novembre 2021 à 0h30 par Th.B.

Bien que le FC Barcelone semble être intéressé par le profil de Raheem Sterling, la direction de Manchester City lui aurait signifié son importance dans le projet sportif des Citizens…

Dans le cadre des prochaines sessions des transferts, le FC Barcelone devrait se renforcer dans différents secteurs de jeu, et notamment l’offensif. En effet, en raison des absences d’Ousmane Dembélé, d’Ansu Fati, de Sergio Agüero ou encore de Martin Braithwaite, le FC Barcelone serait susceptible de recruter lors du prochain mercato. Raheem Sterling serait une piste prise en considération par l’administration Joan Laporta et le staff technique de Xavi Hernandez. Néanmoins, tout pourrait tomber à l’eau à cause de la position de Manchester City sur l’avenir de son attaquant sous contrat jusqu’en juin 2023.

« Vous êtes apprécié et nous vous considérons comme faisant partie de l'avenir de ce club »