Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Énorme coup dur pour Leonardo avec Théo Hernandez !

Publié le 17 novembre 2021 à 22h10 par La rédaction

Annoncé dans le viseur du PSG depuis plusieurs mois, Théo Hernandez serait de son côté décidé à poursuivre son aventure avec le Milan AC.

Leonardo souhaiterait encore renforcer le couloir gauche du PSG. Lors du dernier mercato estival, Paris s'est attaché les services de Nuno Mendes juste avant la fermeture du marché des transferts. Le Portugais avait ainsi rejoint le PSG sous la forme d'un prêt avec une option d'achat de 40M€ que les dirigeants parisiens compteraient lever, selon les dernières informations de Fabrizio Romano. De son côté, Juan Bernat est de retour après une longue absence en raison d'une grave blessure. Malgré la présence de ces deux latéraux gauches, Théo Hernandez ne laisserait pas indifférent Leonardo depuis plusieurs mois. Toutefois, ce dossier pourrait s'avérer compliqué pour le PSG...

Le clan Hernandez souhaite prolonger au Milan AC