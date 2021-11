Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce buteur d'Ancelotti a une grosse carte à jouer pour son avenir !

Publié le 17 novembre 2021 à 23h30 par La rédaction

Alors que Borja Mayoral joue peu à l'AS Roma depuis l'arrivée de José Mourinho, le buteur appartenant au Real Madrid chercherait une nouvelle équipe cet hiver pour gagner du temps de jeu.

Prêté pour deux ans par le Real Madrid en 2020, Borja Mayoral n'y arrive plus à l'AS Roma depuis l'intronisation de José Mourinho sur le banc des Giallorossi l'été dernier. En effet, le joueur de 24 ans a seulement accumulé six matchs toutes compétitions confondues avec le club romain depuis le début de la saison. Par conséquent, l'avant-centre espagnol souhaiterait rebondir au sein d'une autre équipe dès le prochain mercato hivernal. Ainsi, Borja Mayoral pourrait avoir une ouverture avec une autre formation de Serie A...

L'entourage de Borja Mayoral regarde du côté de la Fiorentina