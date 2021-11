Foot - Real Madrid

Real Madrid - Polémique : La nouvelle réponse de Giroud sur sa relation avec Benzema !

Publié le 17 novembre 2021 à 19h10 par A.M.

Opposé à Karim Benzema durant toute sa carrière en équipe de France, Olivier Giroud met une nouvelle fois les choses au clair à ce sujet.

Malgré lui, Olivier Giroud a vu sa carrière être directement liée à celle de Karim Benzema. Et pour cause, lorsque l'ancien Lyonnais a été écarté de l'équipe de France, c'est bien Olivier Giroud qui a récupéré sa place et qui a occupé la pointe de l'attaque des Bleus jusqu'au retour de Karim Benzema l'été dernier. Par conséquent, les fans de l'attaquant du Real Madrid ont reproché à celui de l'AC Milan d'avoir pris sa place. Olivier Giroud est d'ailleurs frustré d'avoir subi ces critiques alors qu'il ne s'estime pas responsable de cette situation.

«Les gens ont toujours essayé de me monter contre Karim Benzema»