Real Madrid : Le retour de Benzema chez les Bleus est validé en interne !

Publié le 14 novembre 2021 à 19h00 par D.M.

Présent en conférence de presse ce dimanche, Hugo Lloris a commenté le retour de Karim Benzema en équipe de France.

En juin dernier, au moment de dévoiler sa liste des vingt-six joueurs retenus pour disputer l’Euro, Didier Deschamps surprenait son monde en prononçant le nom de Karim Benzema. Ecarté de l’équipe de France pendant six longues années en raison l’affaire la sextape de Mathieu Valbuena, mais aussi de ses propos sur le sélectionneur lors d’un entretien à Marca , le joueur du Real Madrid est vite parvenu à faire l’unanimité grâce à ses performances sur le terrain, même si Olivier Giroud n’a pas caché son agacement : « J’aurais apprécié être averti, qu'il prévienne certains cadres. J'ai d'ailleurs eu l'opportunité d'en discuter avec lui en sélection ». Face au Kazakhstan ce samedi (8-0), Benzema a inscrit au doublé et a permis aux Bleus de se qualifier pour la prochaine Coupe du monde au Qatar.

« Il amène quelque chose en plus à l'équipe »