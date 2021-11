Foot - Real Madrid

Real Madrid : La réponse de Deschamps à Giroud sur le cas Benzema !

Publié le 8 novembre 2021 à 22h00 par La rédaction

Alors qu’Olivier Giroud a dernièrement fait savoir qu’il aurait aimé que Didier Deschamps l’avertisse du retour de Karim Benzema en Équipe de France, le sélectionneur des Bleus est resté impassible au sujet de son choix avec l’attaquant du Real Madrid en répondant à Giroud.

« Le retour de Benzema ? Je l'apprends comme tout le monde, au moment de la liste du sélectionneur. C'était la volonté du coach de procéder comme ça. Il a préféré que cela ne s'ébruite pas. Je peux le comprendre. Maintenant, qui suis-je à ses yeux pour qu'il m'appelle avant ? C'est le seul décisionnaire. Mais j'aurais apprécié être averti, qu'il prévienne certains cadres. J'ai d'ailleurs eu l'opportunité d'en discuter avec lui en sélection ». À l’occasion d’un récent entretien accordé à L’Équipe, Olivier Giroud interpellait indirectement Didier Deschamps quant à sa décision de faire appel à Karim Benzema sans prendre le temps d’en discuter avec les cadres de l’Équipe de France. L’attaquant du Real Madrid était en effet convoqué pour disputer l’Euro avec les Bleus sans avoir été appelé depuis octobre 2015.

« Chacun est libre de s'exprimer sur sa situation et de livrer son ressenti »