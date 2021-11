Foot - Real Madrid

Real Madrid : Benzema, Messi… Cet ancien du Barça a tranché pour le Ballon d’or !

Publié le 8 novembre 2021 à 7h30 par La rédaction

Auteur d'une incroyable année, Karim Benzema est logiquement en course pour le Ballon d'Or. Ancien rival du Français avec le FC Barcelone, Ivan Rakitic a estimé que l'attaquant des Bleus avait toutes ses chances pour la récompense suprême.

Le 29 novembre prochain, France Football dévoilera le vainqueur du Ballon d'Or 2021. Cette année, le nom du gagnant reste indécis, puisque plusieurs joueurs sont annoncés parmi les favoris tels que Robert Lewandowski (Bayern Munich), Lionel Messi (PSG), Jorginho (Chelsea), mais aussi Karim Benzema (Real Madrid). Alors que la France attend toujours un lauréat depuis Zinedine Zidane en 1998, Ivan Rakitic s'est prononcé sur les chances de KB9 de soulever le trophée.

« Il peut parfaitement être Ballon d'Or »