Real Madrid - Malaise : L’énorme sortie de Giroud sur le retour de Benzema en Bleu !

Publié le 6 novembre 2021 à 7h30 par B.C.

Interrogé sur le retour de Karim Benzema chez les Bleus, Olivier Giroud estime que ce choix fort de Didier Deschamps a déséquilibré l’équipe de France.

Karim Benzema attendait forcément un résultat différent pour son retour en équipe de France. Après plus de cinq ans d’absence, l’attaquant du Real Madrid a retrouvé les Bleus à l’occasion de l’Euro, mais le parcours de la sélection tricolore a pris brusquement fin dès les huitièmes de finale contre la Suisse. Sur le plan personnel, Karim Benzema s’est pourtant illustré avec 4 buts en autant de rencontres, mais cela a été plus compliqué collectivement comme le reconnaît Olivier Giroud dans un entretien accordé à L'Équipe .

« Il s'est passé beaucoup de choses malgré lui »