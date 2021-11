Foot - Real Madrid

Real Madrid : La confidence de Karim Benzema sur le Ballon d’or !

Publié le 4 novembre 2021 à 10h00 par Th.B.

Attaquant du Real Madrid, Karim Benzema est dans la discussion pour le lauréat du Ballon d’or. L’occasion pour l’international tricolore de se livrer sur le sujet après son doublé en Ligue des champions qui lui a permis d’entrer un peu plus dans l’histoire du Real Madrid.

Le Real Madrid recevait le Shakhtar Donetsk mercredi soir au Santiago Bernabeu pour le compte de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Grâce au doublé de Karim Benzema, le club merengue s’est imposé sur le score de deux buts à un. L’attaquant du Real Madrid est encore un peu plus entré dans l’histoire de la Casa Blanca en inscrivant les 1000ème et 1001ème buts du pensionnaire de Liga en Coupe d’Europe. De quoi lui permettre de postuler au Ballon d’or de cette édition de 2021 ? Le principal intéressé a préféré botter en touche en soulignant sa détermination à aider son équipe et à prendre du plaisir au Real Madrid.

« Le Ballon d’or ? On verra ce qu’il se passe »