Real Madrid - Malaise : L’aveu de Carlo Ancelotti sur la situation d’Eden Hazard

Publié le 5 novembre 2021 à 23h00 par La rédaction

En manque de temps de jeu cette saison, Eden Hazard commencerait à s'agacer de sa situation au Real Madrid. Carlo Ancelotti a donc assuré qu'elle allait s'arranger s'il maintenait le cap qu'il tient depuis quelques temps.

À l’été 2019, Eden Hazard réalisait l’un de ses plus grands rêves en signant pour le Real Madrid. Mais petit à petit, son histoire chez les Merengue se transforme en cauchemar. Le Belge ne répondrait pas du tout aux attentes placées en lui. L’ailier gauche est régulièrement sujet aux blessures depuis son transfert à la Casa Blanca (419 jours de compétitions manqués, soit 58 matchs). Et l’arrivée de Carlo Ancelotti ne semble pas avoir arrangé grand-chose à la situation d’Eden Hazard. Le joueur de 30 ans a perdu sa place de titulaire. Et cela n’a pas l’air de lui plaire du tout.

«Il est clair qu'il n'est pas content car il ne joue pas»