Real Madrid : Cette incroyable confidence sur Benzema et le Ballon d'Or !

Publié le 7 novembre 2021 à 10h00 par D.M.

Toni Kroos a été interrogé sur les chances de victoire de Karim Benzema, cité parmi les favoris pour remporter le Ballon d'Or.

Qui remportera le Ballon d’or 2021 ? Le vainqueur sera désigné le 29 novembre prochain lors d’une grande soirée organisée au théâtre du Chatelet. Plusieurs joueurs figurent parmi les favoris comme Robert Lewandowski (Bayern Munich), Lionel Messi (PSG) ou encore Karim Benzema (Real Madrid). L’attaquant français pourrait être le premier français à remporter la prestigieuse récompense depuis Zinédine Zidane en 1998. Benzema s’est encore illustré sur le terrain, inscrivant un nouveau but face au Rayo Vallecano ce samedi.

« C'est plus important qu'il gagne avec nous, avec l'équipe »