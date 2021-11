Foot - Real Madrid

Real Madrid : Giroud revient sur ses propos sur Benzema après la sortie de Deschamps !

Publié le 9 novembre 2021 à 20h00 par Th.B.

Une journée après la mise au point de Didier Deschamps quant au retour de Karim Benzema en Équipe de France en réponse aux déclarations d’Olivier Giroud, le buteur du Milan AC a profité de la promotion de son autobiographie afin de mieux faire entendre son point de vue concernant la sélection tardive de l’attaquant du Real Madrid et de la communication adoptée par le sélectionneur des Bleus.

Alors qu’il faisait part de son incompréhension à L’Équipe concernant le timing du retour de Karim Benzema en Équipe de France tout en soulignant le fait qu’il aurait apprécié avoir été averti en amont de la bouche du sélectionneur, Didier Deschamps a été interrogé sur les déclarations du champion du monde lundi. Lors de son passage en conférence de presse, le sélectionneur des Bleus a remis les pendules à l’heure en faisant passer le message suivant sur sa façon de faire. « Les déclarations de Giroud ? Chacun est libre de s'exprimer sur sa situation et de livrer son ressenti. Le plus important pour moi ce sont les discussions que j'ai avec mes joueurs. Et Olivier sait. ». En pleine tournée médiatique pour la promotion de son autobiographie intitulée Toujours y croire , l’attaquant du Milan AC a été invité à s’exprimer une nouvelle fois sur cet épisode et sur ce qu’il a voulu dire à propos du retour tardif du buteur du Real Madrid quelques jours avant l’Euro.

« Mon questionnement était pourquoi l’avoir rappelé aussi tard »