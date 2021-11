Foot - Real Madrid

Real Madrid : Deschamps envoie un gros message à Benzema pour le Ballon d'Or !

Publié le 8 novembre 2021 à 21h00 par A.D.

Parmi les 30 nommés pour le Ballon d'Or, Karim Benzema fait partie des joueurs les plus plebiscités pour remporter le Graal. Présent en conférence de presse ce lundi, Didier Deschamps a une nouvelle fois apporté son soutien à son numéro 19.

Auteur d'une année 2021 exceptionnelle, que ce soit avec le Real Madrid ou avec l'équipe de France, Karim Benzema fait partie des 30 candidats qui postulent au Ballon d'Or. Et il est l'un des joueurs les plus soutenus pour remporter le Graal. Parmi les nombreuses prises de position en faveur de Karim Benzema, Vinicius Jr a envoyé un message fort dernièrement. « Je suis très heureux d'avoir offert une nouvelle passe décisive à Karim. Je veux toujours être à mon meilleur niveau, Karim aussi, et je veux continuer à l'aider à gagner le Ballon d'Or » , a confié le coéquipier de Karim Benzema ce mercredi soir.

«C'est un candidat très sérieux pour le gagner, c'est tout le mal que je lui souhaite»